(Di domenica 26 febbraio 2023) I morti potrebbero essere un centinaio. Il medico soccorritore: 'Mai vista una scena simile. Quel bambino che non siamo riusciti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Strage di migranti, 43 i corpi recuperati. Si temono oltre 100 vittime #Crotone - anperillo : Strage di #migranti al largo di #Crotone: oltre 40 vittime, tra loro un neonato e molti bimbi. Il video della… - Tg3web : Strage di migranti davanti alle coste di Crotone. Un barcone con a bordo duecento persone si spezza. Le vittime fin… - pepo1913 : RT @RescueMed: #Crotone: chi propaganda i confini chiusi adesso chiuda la bocca di fronte a questa ennesima strage Leggi il comunicato int… - vineland21 : RT @Giul_Granato: Più di 30 morti, tra cui 3 bambini. Altri 70 dispersi a largo di Crotone. Venivano da Iran, Pakistan, Afghanistan e no,… -

I morti potrebbero essere un centinaio. Il medico soccorritore: 'Mai vista una scena simile. Quel bambino che non siamo riusciti a ...... località a 20 chilometri da; erano ammassati a bordo di un peschereccio che per il mare ... Secondo alcune stime, nellapotrebbero essere morti una ventina di bambini. Interrogatori in ...

Naufragio a Crotone, strage di migranti: si temono oltre 100 morti. Tra le vittime due gemellini e un neonato - Calabria Agenzia ANSA

Naufragio a Crotone, è strage: decine di corpi recuperati e di dispersi Avvenire

Crotone, strage di migranti: il naufragio a 150 metri dalla riva. "Cadaveri ovunque" QUOTIDIANO NAZIONALE

Strage migranti, il sindaco di Crotone a Tgcom24: "Speriamo di trovare altri sopravvissuti" TGCOM

Strage di migranti a Crotone: 59 vittime, tra cui 12 bimbi. Mattarella: Ue governi il fenomeno Il Sole 24 ORE

Dopo la strage di migranti davanti alle coste di Cutro (Crotone), costato la vita ad almeno 45 persone (tra cui molti bambini, donne e un neonato), sono arrivate le parole di Giorgia Meloni. Il govern ...Dall'alba di domenica sulla spiaggia, accanto ad assi e fasciame dell'imbarcazione spezzata in due dalle onde,si accumulano i cadaveri, coperti da teli bianchi. E potrebbe aumentare la tragica conta d ...