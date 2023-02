Crotone, all'alba strage di migranti 59 morti, decine dispersi, 81 sopravvissuti in naufragio all'alba (Di domenica 26 febbraio 2023) - Fra le vittime un neonato e molti bambini. Il naufragio davanti alle coste calabresi. Il barcone si è spezzato prima di toccare terra, a Steccato di Cutro. Sulla barca, forse, erano in 250. Venivano ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 febbraio 2023) - Fra le vittime un neonato e molti bambini. Ildavanti alle coste calabresi. Il barcone si è spezzato prima di toccare terra, a Steccato di Cutro. Sulla barca, forse, erano in 250. Venivano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emergency_ong : Il dramma di #Crotone è il frutto di precise scelte politiche che impediscono vie di accesso legali e sicure all’Eu… - fattoquotidiano : Migranti, naufragio all’alba davanti alle coste di Crotone: almeno 34 morti, 50 le persone tratte in salvo - Radio1Rai : ??#Migranti #Naufragio #Crotone Le parole di #PapaFrancesco all'Angelus: 'Prego per ognuno di loro, per i dispersi,… - Giancar70336148 : RT @emergency_ong: Il dramma di #Crotone è il frutto di precise scelte politiche che impediscono vie di accesso legali e sicure all’Europa.… - CatiaUcini : RT @emergency_ong: Il dramma di #Crotone è il frutto di precise scelte politiche che impediscono vie di accesso legali e sicure all’Europa.… -