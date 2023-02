Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Crosetto, tragedia enorme, Europa faccia sentire sua voce - iconanews : Crosetto, tragedia enorme, Europa faccia sentire sua voce -

"È un'enormequella avvenuta oggi sulle coste calabresi. Un bilancio drammatico che sale di ora in ora. ... Lo dice il ministro della Difesa, Guido, che attacca gli "scafisti senza ...Il ministro della Difesa Guidone aveva parlato nei giorni scorsi: 'Toccherà farne un ... anche a chi non ci sostiene, ma la nostra è una grandeche va capita. Voglio che vengano qui ...

Crosetto, tragedia enorme, Europa faccia sentire sua voce - Calabria Agenzia ANSA

Crosetto, tragedia enorme, Europa faccia sentire sua voce La Prealpina

Crosetto, tragedia enorme, Europa faccia sentire sua voce Giornale di Brescia

Crosetto, tragedia enorme, Europa faccia sentire sua voce La Sicilia

Crosetto, tragedia enorme, Europa faccia sentire sua voce - Cronaca Agenzia ANSA

“L’idea di scorporare le spese militari dal Patto di stabilità, come sostenuto dal ministro Crosetto", conclude il Sottosegretario, “è una strada da percorrere per rendere possibile il 2 per cento in ...Secondo il ministro della difesa Crosetto "non è sicuramente l'Occidente, né l'Ucraina, che ha deciso di abbandonare la pace in Europa".