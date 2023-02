Crescita economica, nel 2023 nessuno farà meglio dell’Africa (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb – Gli ostacoli alla Crescita economica in Africa non mancano. L’elenco al riguardo è lungo e comprende senz’altro l’aumento dei prezzi delle derrate alimentari e dei carburanti, l’incremento dei tassi di interesse per fermare l’inflazione, la siccità che rende più difficile sfamare la popolazione e il debito estero che pesa come un macigno sui bilanci di diversi Stati africani. In una simile situazione sarebbe insomma facile essere pessimisti sulle prospettive di Crescita, ma nonostante tutto le stime ci dicono altro. Africa, le previsioni sulla Crescita economica Dopo una Crescita media del 4,8% nel 2021 e del 3,8% nel 2022, l’Africa è destinata a crescere del 4% nel 2023 e nel 2024, un valore superiore alla media globale che dimostra il dinamismo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb – Gli ostacoli allain Africa non mancano. L’elenco al riguardo è lungo e comprende senz’altro l’aumento dei prezzi delle derrate alimentari e dei carburanti, l’incremento dei tassi di interesse per fermare l’inflazione, la siccità che rende più difficile sfamare la popolazione e il debito estero che pesa come un macigno sui bilanci di diversi Stati africani. In una simile situazione sarebbe insomma facile essere pessimisti sulle prospettive di, ma nonostante tutto le stime ci dicono altro. Africa, le previsioni sullaDopo unamedia del 4,8% nel 2021 e del 3,8% nel 2022, l’Africa è destinata a crescere del 4% nele nel 2024, un valore superiore alla media globale che dimostra il dinamismo di ...

