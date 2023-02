Cremonese-Roma, Wijnaldum titolare? La decisione di Mourinho! (Di domenica 26 febbraio 2023) A Roma si respira un grandissimo entusiasmo. Ottavi di finale centrati in Europa League e in piena zona Champions in campionato. Mourinho sta, finora, centrando tutti gli obiettivi, e la squadra sembra aver trovato anche una buona base di gioco, con Dybala vero leader carismatico e soprattutto tecnico. L’argentino, nella Capitale, i sta assumendo sempre più responsabilità e, all’età di 29 anni, sta vivendo forse la sua definitiva consacrazione. Mourinho Roma WijnaldumIntanto, dopo il match di coppa, ad attendere i giallorossi ci sarà la Cremonese di Ballardini allo stadio Zini di Cremona martedì alle ore 18.30. L’allenatore portoghese valuterà alcuni cambi, dato che Smalling sarà squalificato e Abraham non è ancora al top. La novità più importante, però, riguarda il centrocampo, con Wijnaldum ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 febbraio 2023) Asi respira un grandissimo entusiasmo. Ottavi di finale centrati in Europa League e in piena zona Champions in campionato. Mourinho sta, finora, centrando tutti gli obiettivi, e la squadra sembra aver trovato anche una buona base di gioco, con Dybala vero leader carismatico e soprattutto tecnico. L’argentino, nella Capitale, i sta assumendo sempre più responsabilità e, all’età di 29 anni, sta vivendo forse la sua definitiva consacrazione. MourinhoIntanto, dopo il match di coppa, ad attendere i giallorossi ci sarà ladi Ballardini allo stadio Zini di Cremona martedì alle ore 18.30. L’allenatore portoghese valuterà alcuni cambi, dato che Smalling sarà squalificato e Abraham non è ancora al top. La novità più importante, però, riguarda il centrocampo, con...

