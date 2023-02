Covid, Wall Street Journal: “Per il Dipartimento dell’Energia pandemia probabilmente nata da fuga di laboratorio” (Di domenica 26 febbraio 2023) Fino a diversi mesi fa l’ipotesi era considerata un’eresia scientifica. Poi con il passare del tempo e l’accumularsi di dati anche l’ipotesi che il Covid sia diventato una pandemia a causa di una fuga di laboratorio dall’Istituto di Wuhan è diventata possibile. Oggi il Wall Street Journal cita un rapporto del Dipartimento dell’Energia Usa in la cui conclusione propende per una probabilità molto alta che la malattia, che ha provocato quasi 7 milioni di morti nel mondo e oltre 6 milioni e 750 mila contagi, sia nata da una fuga in laboratorio. Il quotidiano Usa ha preso visione della ricerca. In precedenza il Dipartimento aveva dichiarato di non avere certezze su come si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Fino a diversi mesi fa l’ipotesi era considerata un’eresia scientifica. Poi con il passare del tempo e l’accumularsi di dati anche l’ipotesi che ilsia diventato unaa causa di unadidall’Istituto di Wuhan è diventata possibile. Oggi ilcita un rapporto delUsa in la cui conclusione propende per una probabilità molto alta che la malattia, che ha provocato quasi 7 milioni di morti nel mondo e oltre 6 milioni e 750 mila contagi, siada unain. Il quotidiano Usa ha preso visione della ricerca. In precedenza ilaveva dichiarato di non avere certezze su come si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea97435568 : RT @Frank_Cipo: @LaBombetta76 Non secondo le compagnie di assicurazioni sulla vita, che hanno rilevato un sostanziale incremento dei decess… - Frank_Cipo : @LaBombetta76 Non secondo le compagnie di assicurazioni sulla vita, che hanno rilevato un sostanziale incremento de… - Gusti_Mauri : La domanda di V. è calata e il Covid-19 sembra essere in fase endemica, ma il CEO Albert Bourla proprio non ci sta… -