Covid, le news. Iss, calano casi in età scolare da 8,4% a 7,2% (Di domenica 26 febbraio 2023) E' in diminuzione rispetto alla scorsa settimana la percentuale di casi segnalati nella popolazione in età scolare, rispetto al resto della popolazione. Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'ultima settimana, il 22% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 26% nella fascia d'età 5-11 anni, il 52% nella fascia 12-19 anni. In generale, comunque, tornano a salire, dopo oltre due mesi, i casi di Covid nel nostro Paese

