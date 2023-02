Covid, il nuovo rapporto Usa sulla diffusione del virus: «Probabile fuga di laboratorio». La Casa Bianca frena: «Non ci sono risposte definitive» (Di domenica 26 febbraio 2023) Una fuga da laboratorio. Così il rapporto riservato del dipartimento dell’Energia Usa spiega la diffusione dI Covid-19, causa dell’emergenza sanitaria che tre anni fa ha sconvolto il mondo. A citare in esclusiva il contenuto del report è il Wall Street Journal: il documento sarebbe stato condiviso con la Casa Bianca e con alcuni componenti del Congresso americano e confermerebbe una delle teorie mai ancora accertate sulla diffusione di Sars-Cov-2. Nel 2021 il direttore dell’intelligence nazionale Avril Haines si era dichiarato indeciso sull’origine del virus, un’incertezza che ha accompagnato la maggior parte delle ricerche fatte finora e che secondo il quotidiano statunitense sembrerebbe trovare un punto di svolta. A ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Unada. Così ilriservato del dipartimento dell’Energia Usa spiega ladI-19, causa dell’emergenza sanitaria che tre anni fa ha sconvolto il mondo. A citare in esclusiva il contenuto del report è il Wall Street Journal: il documento sarebbe stato condiviso con lae con alcuni componenti del Congresso americano e confermerebbe una delle teorie mai ancora accertatedi Sars-Cov-2. Nel 2021 il direttore dell’intelligence nazionale Avril Haines si era dichiarato indeciso sull’origine del, un’incertezza che ha accompagnato la maggior parte delle ricerche fatte finora e che secondo il quotidiano statunitense sembrerebbe trovare un punto di svolta. A ...

