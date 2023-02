Covid fuggito da un laboratorio, ecco il nuovo rapporto del dipartimento dell’Energia (Di domenica 26 febbraio 2023) Sì, il Covid è nato in laboratorio. E, soprattutto, ne è fuggito, dando vita alla grande pandemia che ha sconvolto il mondo. Un rapporto del dipartimento dell’Energia Usa, citato dal Wall Street Journal, ha messo tutto questo nero su bianco, concludendo come la pandemia di Covid molto probabilmente sia nata da un incidente, probabilmente nel laboratorio di ricerca di Wuhan, in Cina. La stessa conclusione cui era giunto. In precedenza il dipartimento dell’Energia Usa aveva affermato di essere indeciso sull’origine del coronavirus. Questa conclusione invece è contenuta in un aggiornamento di un rapporto del 2021 dell’ufficio della direttrice della National Intelligence, Avril Haines. Secondo fonti dei ... Leggi su formiche (Di domenica 26 febbraio 2023) Sì, ilè nato in. E, soprattutto, ne è, dando vita alla grande pandemia che ha sconvolto il mondo. UndelUsa, citato dal Wall Street Journal, ha messo tutto questo nero su bianco, concludendo come la pandemia dimolto probabilmente sia nata da un incidente, probabilmente neldi ricerca di Wuhan, in Cina. La stessa conclusione cui era giunto. In precedenza ilUsa aveva affermato di essere indeciso sull’origine del coronavirus. Questa conclusione invece è contenuta in un aggiornamento di undel 2021 dell’ufficio della direttrice della National Intelligence, Avril Haines. Secondo fonti dei ...

