Covid e fuga virus da laboratorio, Usa rilanciano ipotesi (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha concluso che la pandemia di Covid è stata molto probabilmente provocata da una fuga di laboratorio. E’ quanto emerge da un rapporto di intelligence classificato recentemente consegnato alla Casa Bianca ed a membri chiave del Congresso, rivela oggi il Wall Street Journal. Per mesi, le ipotesi relative all’origine della pandemia hanno acceso i riflettori sulla città cinese di Wuhan. A luglio dello scorso anno, sulla rivista Science sono stati pubblicati 2 studi secondo cui il Covid 19 sarebbe partito dagli animali vivi venduti nel mercato di Wuhan. L’analisi coordinata dal professor Michael Worobey – direttore del Dipartimento di ecologia e biologia dell’università dell’Arizona – ha coinvolto esperti di diverse nazionalità e ha prodotto i ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha concluso che la pandemia diè stata molto probabilmente provocata da unadi. E’ quanto emerge da un rapporto di intelligence classificato recentemente consegnato alla Casa Bianca ed a membri chiave del Congresso, rivela oggi il Wall Street Journal. Per mesi, lerelative all’origine della pandemia hanno acceso i riflettori sulla città cinese di Wuhan. A luglio dello scorso anno, sulla rivista Science sono stati pubblicati 2 studi secondo cui il19 sarebbe partito dagli animali vivi venduti nel mercato di Wuhan. L’analisi coordinata dal professor Michael Worobey – direttore del Dipartimento di ecologia e biologia dell’università dell’Arizona – ha coinvolto esperti di diverse nazionalità e ha prodotto i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Wsj: Un rapporto del dipartimento dell'Energia Usa ha concluso che la pandemia di Covid molto probabilmente è nat… - repubblica : Covid, un nuovo rapporto Usa torna sull'origine del virus: 'Probabilmente nato da una fuga in laboratorio'. L'esclu… - gm30048 : RT @TgLa7: #Wsj: Un rapporto del dipartimento dell'Energia Usa ha concluso che la pandemia di Covid molto probabilmente è nata da una fuga… - AlfioKrancic : Covid, un nuovo rapporto Usa torna sull'origine del virus: 'Probabilmente nato da fuga in laboratorio'(ansa) In un'… - pitius72 : RT @TgLa7: #Wsj: Un rapporto del dipartimento dell'Energia Usa ha concluso che la pandemia di Covid molto probabilmente è nata da una fuga… -