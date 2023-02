Covid e fuga virus da laboratorio, Usa rilanciano ipotesi (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha concluso che la pandemia di Covid è stata molto probabilmente provocata da una fuga di laboratorio. E’ quanto emerge da un rapporto di intelligence classificato recentemente consegnato alla Casa Bianca ed a membri chiave del Congresso, rivela oggi il Wall Street Journal. Non abbiamo “una risposta definitiva” sulla possibilità che l’epidemia di Covid sia stata provocata da una fuga di laboratorio, dice il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, intervistato dalla Cnn sullo scoop del WSJ. “Quello che posso dirvi è che il presidente Biden ha ordinato, ripetutamente, ad ogni elemento della intelligence community di riservare ogni sforzo e risorsa per andare a fondo alla questione”, ha detto ancora ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha concluso che la pandemia diè stata molto probabilmente provocata da unadi. E’ quanto emerge da un rapporto di intelligence classificato recentemente consegnato alla Casa Bianca ed a membri chiave del Congresso, rivela oggi il Wall Street Journal. Non abbiamo “una risposta definitiva” sulla possibilità che l’epidemia disia stata provocata da unadi, dice il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, intervistato dalla Cnn sullo scoop del WSJ. “Quello che posso dirvi è che il presidente Biden ha ordinato, ripetutamente, ad ogni elemento della intelligence community di riservare ogni sforzo e risorsa per andare a fondo alla questione”, ha detto ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Wsj: Un rapporto del dipartimento dell'Energia Usa ha concluso che la pandemia di Covid molto probabilmente è nat… - repubblica : Covid, un nuovo rapporto Usa torna sull'origine del virus: 'Probabilmente nato da una fuga in laboratorio'. L'esclu… - SandraE82526551 : RT @LucioMalan: Wsj, per rapporto Usa Covid nato da fuga in laboratorio - Ultima Ora - ANSA - KiddoBea70 : RT @MarceVann: Un rapporto del dipartimento dell'Energia Usa ha concluso che la pandemia Covid molto probabilmente è nata da una fuga in la… - nihilum15 : RT @PalermoToday: Il Covid è nato da un errore di un laboratorio in Cina? Arrivano nuove rivelazioni -