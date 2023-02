Costanzo, Lino Banfi ricorda la moglie: “Ha fatto passare prima lei. Ora saranno insieme” (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono giorni molto difficili per Lino Banfi, che in poco tempo ha perso prima l’amata moglie e poi un caro amico come Maurizio Costanzo. L’attore nella giornata di ieri ha preso parte alla camera ardente del grande giornalista allestita in Campidoglio. Poi si è fermato con i giornalisti e ha cercato di sdrammatizzare: “Voglio continuare a fare il comico sennò piangiamo tutti”. “Stanno morendo quasi tutti e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà fatto passare prima mia moglie. Ora staranno insieme”, ha detto Banfi. “In questi giorni gira un video che avevamo fatto io e Maurizio – ha aggiunto l’attore – Intorno agli anni ’90 facevamo i vecchietti. Lui mi diceva, ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono giorni molto difficili per, che in poco tempo ha persol’amatae poi un caro amico come Maurizio. L’attore nella giornata di ieri ha preso parte alla camera ardente del grande giornalista allestita in Campidoglio. Poi si è fermato con i giornalisti e ha cercato di sdrammatizzare: “Voglio continuare a fare il comico sennò piangiamo tutti”. “Stanno morendo quasi tutti e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avràmia. Ora staranno”, ha detto. “In questi giorni gira un video che avevamoio e Maurizio – ha aggiunto l’attore – Intorno agli anni ’90 facevamo i vecchietti. Lui mi diceva, ...

