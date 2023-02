Costanzo, l’amico di una vita: “Fui io a presentargli Maria De Filippi. Se l’è portato via una polmonite” (Di domenica 26 febbraio 2023) Ha lavorato fino all’ultimo e aveva ancora vari progetti in cantiere Maurizio Costanzo. Il grande giornalista era ricoverato da un paio di settimane alla clinica Paideia di Roma per un intervento al colon. Poi dopo l’operazione un repentino peggioramento delle sue condizioni, con una polmonite che se l’è portato via a 84 anni. A raccontare gli ultimi giorni di vita di Costanzo è stato Giorgio Assumma, avvocato e suo amico storico. Si erano sentiti il giorno prima della morte, giovedì. Fu proprio Assumma, tra l’altro, a presentargli Maria De Filippi, la donna con cui si sposerà nel 1995 e passerà il resto della vita. “Maurizio mi chiese: “Secondo te, quando si va all’altro mondo, di là che succede?”. Risposi: “Non lo so, però si va a ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Ha lavorato fino all’ultimo e aveva ancora vari progetti in cantiere Maurizio. Il grande giornalista era ricoverato da un paio di settimane alla clinica Paideia di Roma per un intervento al colon. Poi dopo l’operazione un repentino peggioramento delle sue condizioni, con unache se l’èvia a 84 anni. A raccontare gli ultimi giorni didiè stato Giorgio Assumma, avvocato e suo amico storico. Si erano sentiti il giorno prima della morte, giovedì. Fu proprio Assumma, tra l’altro, aDe, la donna con cui si sposerà nel 1995 e passerà il resto della. “Maurizio mi chiese: “Secondo te, quando si va all’altro mondo, di là che succede?”. Risposi: “Non lo so, però si va a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Corriere: Il migliore amico: «Gli presentai io Maria. Giovedì mi disse: “A presto”, ma se l'è portato via la polmonite» - Corriere : Il migliore amico: «Gli presentai io Maria. Giovedì mi disse: “A presto”, ma se l'è portato via la polmonite» - alessandra_masc : RT @WWFitalia: Il WWF ricorda con grande affetto #MaurizioCostanzo, amico e sostenitore della nostra associazione Diede un grande sostegno… - Mia07469022 : RT @LikeQuotidiano: Molto amico di Giovanni Falcone, #MaurizioCostanzo è sempre stato in prima linea nella lotta alla mafia. Dopo l'omicidi… - QuilodranNelly : RT @Rita_Pavone_: L'addio di Ferruccio e mio ad un amico di lunga data che oggi ci ha lasciato per sempre : Maurizio Costanzo. Il nostro s… -