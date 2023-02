(Di domenica 26 febbraio 2023) Il lutto non ha frenato i fan. Alcune persone arrivate per l'addio al giornalista non hanno esitato nel chiedere uno scatto a Maria Descatenando l'indignazione generale sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Fan chiedono selfie a Maria De Filippi davanti al feretro di Costanzo. Lei non si ritrae, ma è polemica: 'Osceno so… - Adnkronos : Costanzo, chiedono selfie a Maria De Filippi nella camera ardente . #Adnkronos - Annabella_J_dH : @Corriere Il titolo era: 'I fan chiedono i selfie a De Filippi mentre è alla camera ardente del marito' anzi, alla… - tizziviola : RT @_Brick_Block_: I fan che chiedono i selfie alla De Filippi davanti alla bara del marito sono il manifesto del salvinismo, la rappresent… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Maria De Filippi, alla Camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio, concede selfie ad alcune persone che hanno oma… -

Il lutto non ha frenato i fan. Alcune persone arrivate per l'addio al giornalista non hanno esitato nel chiedere uno scatto a Maria De Filippi scatenando l'indignazione generale sul ...A scriverlo su Twitter è Rita Dalla Chiesa, ma sono in tanti sui social a stigmatizzare chi, recatosi alla camera ardente di Maurizioin Campidoglio, non ha esitato di fronte al lutto e ha ...

Costanzo, chiedono selfie a Maria De Filippi nella camera ardente Adnkronos

Alla camera ardente di Costanzo chiedono selfie a Maria De Filippi: bufera social Corriere della Sera

Costanzo, chiedono selfie a De Filippi alla camera ardente: è bufera sui social QUOTIDIANO NAZIONALE

Maria De Filippi, le chiedono un selfie alla camera ardente di Costanzo,i fan: 'Vergogna' Blasting News Italia

Centinaia alla camera ardente per Maurizio Costanzo. Il saluto di ... Repubblica Roma

In attesa del funerale di domani, anche oggi in Campidoglio lunghe file per salutare il giornalista e conduttore ...Alla camera ardente per Maurizio Costanzo, qualcuno chiede un selfie a Maria De Filippi: scoppia la polemica sui social ...