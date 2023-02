Cospito sta andando incontro alla morte: che senso ha lasciare che accada? (Di domenica 26 febbraio 2023) Credo che la vicenda di Alfredo Cospito non possa che suscitare, in ciascuno di noi, un senso di profonda inquietudine. Sono troppi gli elementi preoccupanti, allarmanti, perfino angosciosi che questo ... Leggi su globalist (Di domenica 26 febbraio 2023) Credo che la vicenda di Alfredonon possa che suscitare, in ciascuno di noi, undi profonda inquietudine. Sono troppi gli elementi preoccupanti,rmanti, perfino angosciosi che questo ...

