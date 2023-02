Cospito, come smontare il 41 bis in 4 mosse (Di domenica 26 febbraio 2023) I miei quattro lettori lo sanno come la penso. In generale sono contro il carcere duro per tutti e anzi mi chiedo se il carcere sia comunque la soluzione. Ma questo è un discorso troppo filosofico e credo che sarei messo al 41 bis persino sulla Zuppa di Porro per queste mie affermazioni. Diciamo allora che la tesi generale che sostengo è che basta un diritto penale minimo. E passiamo al caso concreto. Tutti felici perché il potere giudiziario ha confermato quello esecutivo. come sono cambiati i tempi… Berlusconi il fatto non sussiste, Alfredo Cospito merita il 41 bis. Sotto un certo profilo questa perdita di potere del giudiziario, il fatto che non riesca più a fare politica è sicuramente un bene, ma in questo caso concreto ho dubbi che lo sia. Qualche obiezione e qualche tentativo di risposta, con uno dei miei quattro lettori. 1. ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 febbraio 2023) I miei quattro lettori lo sannola penso. In generale sono contro il carcere duro per tutti e anzi mi chiedo se il carcere sia comunque la soluzione. Ma questo è un discorso troppo filosofico e credo che sarei messo al 41 bis persino sulla Zuppa di Porro per queste mie affermazioni. Diciamo allora che la tesi generale che sostengo è che basta un diritto penale minimo. E passiamo al caso concreto. Tutti felici perché il potere giudiziario ha confermato quello esecutivo.sono cambiati i tempi… Berlusconi il fatto non sussiste, Alfredomerita il 41 bis. Sotto un certo profilo questa perdita di potere del giudiziario, il fatto che non riesca più a fare politica è sicuramente un bene, ma in questo caso concreto ho dubbi che lo sia. Qualche obiezione e qualche tentativo di risposta, con uno dei miei quattro lettori. 1. ...

