Cosenza | fiducia a William Vialli dopo il ko con il Como

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 febbraio 2023)battuto 5-1 dal, ma il presidente conferma laal tecnico, subentrato a Dionigi Ko pesante delnella trasferta a, che conferma i calabresi all’ultimo posto della Serie B. 5-1 per i padroni di casa, con doppietta di Gabrielloni, Cutrone, Ioannou e autogol di D’Orazio. Per gli ospiti il gol della bandiera è di Marras. Nonostante la sconfitta il presidente ha voluto comunque confermare la, tecnico subentrato a Dionigi che per ora ha raccolto solo due vittorie, sei pareggi e sette sconfitte, per un bottino di dodici punti in quindici giornate. L'articolo proviene da Calcio News 24.