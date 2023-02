"Cosa lo faceva godere davvero": Costanzo, la confessione di Sgarbi (Di domenica 26 febbraio 2023) «Non c'è niente da celebrare perché Costanzo non è morto. Vive in un caleidoscopio. Lui contemporaneamente ha rappresentato la politica, la cronaca, il teatro, lo spettacolo, divenendo un moltiplicatore unico e impossibile da imitare. Con lui la vita è diventata più teatrale del teatro e al tempo stesso il teatro più forte della vita. È l'unico personaggio televisivo ad aver lasciato degli eredi ovunque: su La7, su Rete4, sulla Rai che hanno seguito il suo metodo di ricerca e di passione per il fuorionda, ovvero per l'imprevisto. Nessuno come lui, infatti, capiva quando stava per capitare qualCosa». A parlare è il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi che raggiungiamo, grazie a un ponte telefonico tra il suo agente Sauro Moretti e l'autista, nel mezzo di un ennesimo viaggio che non si ferma, per il professore, neppure nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) «Non c'è niente da celebrare perchénon è morto. Vive in un caleidoscopio. Lui contemporaneamente ha rappresentato la politica, la cronaca, il teatro, lo spettacolo, divenendo un moltiplicatore unico e impossibile da imitare. Con lui la vita è diventata più teatrale del teatro e al tempo stesso il teatro più forte della vita. È l'unico personaggio televisivo ad aver lasciato degli eredi ovunque: su La7, su Rete4, sulla Rai che hanno seguito il suo metodo di ricerca e di passione per il fuorionda, ovvero per l'imprevisto. Nessuno come lui, infatti, capiva quando stava per capitare qual». A parlare è il sottosegretario alla Cultura, Vittorioche raggiungiamo, grazie a un ponte telefonico tra il suo agente Sauro Moretti e l'autista, nel mezzo di un ennesimo viaggio che non si ferma, per il professore, neppure nelle ...

