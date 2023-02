"Cosa dobbiamo fare ora". Tragedia di Crotone, la rabbia di Crosetto (Di domenica 26 febbraio 2023) Continuano a recuperare corpi in mare i soccorritori, dopo il naufragio dei migranti davanti alle coste di Crotone. Una Tragedia enorme. A bordo del peschereccio travolto dalla tempesta ci sarebbero stati tra le 150 e le 180 persone. Si tratta di migranti di origine pakistana, afgana, turca e somala. A riferirlo, in una nota, è la Prefettura di Crotone. Stando all'ultimo bilancio, sarebbero 59 i morti, tra cui anche bambini. "È un'enorme Tragedia quella avvenuta oggi sulle coste calabresi. Un bilancio drammatico che sale di ora in ora. Le immagini delle persone scomparse, tra cui anche bambini e neonati, stringono il cuore. Si tratta di un'ennesima ferita all'umanità di tutti noi", ha dichiarato in una nota il ministro della Difesa Guido Crosetto, che poi ha sottolineato la necessità di fermare gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Continuano a recuperare corpi in mare i soccorritori, dopo il naufragio dei migranti davanti alle coste di. Unaenorme. A bordo del peschereccio travolto dalla tempesta ci sarebbero stati tra le 150 e le 180 persone. Si tratta di migranti di origine pakistana, afgana, turca e somala. A riferirlo, in una nota, è la Prefettura di. Stando all'ultimo bilancio, sarebbero 59 i morti, tra cui anche bambini. "È un'enormequella avvenuta oggi sulle coste calabresi. Un bilancio drammatico che sale di ora in ora. Le immagini delle persone scomparse, tra cui anche bambini e neonati, stringono il cuore. Si tratta di un'ennesima ferita all'umanità di tutti noi", ha dichiarato in una nota il ministro della Difesa Guido, che poi ha sottolineato la necessità di fermare gli ...

