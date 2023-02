Cosa ci racconta la nuova app di Michele Santoro (Di domenica 26 febbraio 2023) Una navigazione orizzontale, per passare da un argomento all’altro. Una navigazione verticale per approfondire. E ancora: una fruizione in 16:9 per i contenuti più broadcast oriented e una fruizione in 9:16 per avvicinarsi al concetto di short-form. L’app di Servizio Pubblico, il nuovo prodotto editoriale di Michele Santoro, rappresenta un ulteriore sforzo del giornalista di innovare il linguaggio dei media. In partnership con la realtà di Mosai.co, che lo ha già accompagnato in altre imprese storiche per l’ecosistema giornalistico italiano come Rai per una notte e Tutti in piedi, il giornalista si è lanciato in un’avventura che, ai microfoni di Giornalettismo, ha definito una vera e propria «spedizione dei Mille». L’app di Michele Santoro: Servizio Pubblico vuole rinnovare ancora una volta il linguaggio mediatico Una ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 26 febbraio 2023) Una navigazione orizzontale, per passare da un argomento all’altro. Una navigazione verticale per approfondire. E ancora: una fruizione in 16:9 per i contenuti più broadcast oriented e una fruizione in 9:16 per avvicinarsi al concetto di short-form. L’app di Servizio Pubblico, il nuovo prodotto editoriale di, rappresenta un ulteriore sforzo del giornalista di innovare il linguaggio dei media. In partnership con la realtà di Mosai.co, che lo ha già accompagnato in altre imprese storiche per l’ecosistema giornalistico italiano come Rai per una notte e Tutti in piedi, il giornalista si è lanciato in un’avventura che, ai microfoni di Giornalettismo, ha definito una vera e propria «spedizione dei Mille». L’app di: Servizio Pubblico vuole rinnovare ancora una volta il linguaggio mediatico Una ...

