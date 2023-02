Cosa c'è davvero dietro ai "rilievi" di Mattarella su governo e Meloni... (Di domenica 26 febbraio 2023) È la terza volta, in due mandati, che Sergio Mattarella firma un provvedimento accompagnandolo con una lettera piena di riserve e rilievi. Lo aveva fatto l'11 settembre 2020, poi il 23 luglio 2021. Lo rifa ora, per il decreto Milleproroghe, approvato dal Parlamento giovedì. Lo ha firmato, ma accompagnandolo con una lettera piena di critiche e di suggerimenti ultimativi.In coda, si chiede al governo e al Parlamento, sul tema dei balneari, di adottare «ulteriori iniziative», «indispensabili» se si vogliono evitare infiniti contenziosi. Per uno come Mattarella, rigorosissimo nel rispetto dei rispettivi ruoli, è un atto pesante. Questa volta, però, la preoccupazione era tanta. Non solo per una questione generale, ma per una particolare: i balneari. Le norme scritte dal governo, a giudizio del Quirinale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) È la terza volta, in due mandati, che Sergiofirma un provvedimento accompagnandolo con una lettera piena di riserve e. Lo aveva fatto l'11 settembre 2020, poi il 23 luglio 2021. Lo rifa ora, per il decreto Milleproroghe, approvato dal Parlamento giovedì. Lo ha firmato, ma accompagnandolo con una lettera piena di critiche e di suggerimenti ultimativi.In coda, si chiede ale al Parlamento, sul tema dei balneari, di adottare «ulteriori iniziative», «indispensabili» se si vogliono evitare infiniti contenziosi. Per uno come, rigorosissimo nel rispetto dei rispettivi ruoli, è un atto pesante. Questa volta, però, la preoccupazione era tanta. Non solo per una questione generale, ma per una particolare: i balneari. Le norme scritte dal, a giudizio del Quirinale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoPsihologo : Nessuno parte da 100, anche se in apparenza può sembrarti così. Ma le cose viste da fuori appaiono sempre diverse.… - pfmajorino : C'è una cosa che passa davvero troppo sotto silenzio in #Italia. L'aumento delle spese militari (che peraltro non c… - paolascarni : Ti prego @SBruganelli da Donna! Questa cosa non può più andare avanti…fa schifo! Edoardo cerca davvero Antonella so… - Gabriele885 : RT @Libero_official: #Costanzo ricordato da un suo “figlio”, #VittorioSgarbi: 'È stato un grande impresario. Nel 1987 si arrabbiò con me, m… - testwindyahooi1 : RT @sospirigelidi: Tavassi, carissimo. Hai chiesto cosa vediamo in Antonella? Te lo dico molto semplicemente: IL SOLE. Sai, a volte non ba… -