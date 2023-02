Corriere dello Sport – Inter | Barella entra in zona Liverpool

(Di domenica 26 febbraio 2023) 2023-02-26 15:01:06 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Per un Kessie in più ci potrebbe essere unin meno. Dopo la sfida di ritorno con il Porto, l’ha fissato un aggiornamento per il centrocampista ivoriano: previsto un nuovo contatto con il suo agente, Atangana, incaricato di tirare le fila con il Barcellona. Dall’Inghilterra, invece, rimbalza il concretoesse delper il centrocampista sardo, sull’onda delle dichiarazioni di Klopp post debacle con il Real Madrid in Champions. «Sappiamo che dobbiamo migliorare e cambiare le cose e lo faremo. Non possiamo farlo ora, ma è già chiaro che dobbiamo fare qualcosa in estate», ha detto il tecnico dei Reds, facendo intendere che a fine stagione i cambiamenti saranno parecchi, tra partenze e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Un grande dolore. Lo conobbi negli anni 80, a quei tempi era un giovane giornalista della redazione milanese del Co… - GiusCandela : E questa sarebbe la seconda carica dello Stato? - antonello_vale : Mi dispiace tanto. Quando arrivai in FIGC nel 1987, Curzio era la quarta firma del Corriere dello sport al seguito… - NapoliAddict : 'Abbiamo fatto un gol al Napoli!', dirigente Juve Stabia respinge le critiche #Napoli #ForzaNapoliSempre… - DanyRoss70 : RT @LucaFioretti13: Primi sondaggi esplorativi da parte della #Juventus con l’entourage di Rasmus #Højlund, centravanti classe 2003 dell’#A… -

ildella Sera , la Repubblica , La Stampa con i suoi satelliti regionali, La Ragione , Il ... la libertà di pensiero (oggi non a caso insidiata dal politicamente corretto), l'autonomia...Iniziò nelle radio libere lombarde, prima di occuparsi di sport e cronaca per il quotidiano La Notte e per IlSport. Il calcio, in particolare, fu tra le sue grandi passioni, prima che ...

Corriere dello Sport: "Klopp su Barella, è pronto Kessié". Marotta tratta col Barça TUTTO mercato WEB

Juventus, Corriere dello Sport in taglio alto: "Vlahovic via Ecco Hojlund" TUTTO mercato WEB

Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport Fiorentina.it

L'apertura del Corriere dello Sport è dedicata allo 0-2 di Empoli: "Filotto Napoli" TUTTO mercato WEB

Corriere dello sport: Spezia in zona Semplici | Udinese Blog Udinese Blog

In attesa del funerale di domani, anche oggi in Campidoglio lunghe file per salutare il giornalista e conduttore ...Ivan per la storia e l’Europa, domani cerca il tredicesimo clean sheet in campionato: solo Barça e Juve hanno fatto meglio nei 5 tornei top ...