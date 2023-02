Coppa Italia Superlega 2023 di volley maschile: tutti i risultati (Di domenica 26 febbraio 2023) tutti i risultati della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco, di seguito, l’esito di tutte le partite della manifestazione. Le migliori otto squadre al termine del girone di andata del massimo campionato Italiano si sfidano nei quarti di finale, in programma tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre in gara secca sul campo della migliore piazzata. Le vincitrici accederanno poi alla Final Four, che si svolgerà a Roma sabato 25 e domenica 26 febbraio. Chi si aggiudicherà il primo trofeo del nuovo anno? Non resta che seguire la manifestazione, che Sportface.it racconterà passo passo, tramite dirette testuali, cronache e risultati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Di ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023)della Del Monte2022/di: ecco, di seguito, l’esito di tutte le partite della manifestazione. Le migliori otto squadre al termine del girone di andata del massimo campionatono si sfidano nei quarti di finale, in programma tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre in gara secca sul campo della migliore piazzata. Le vincitrici accederanno poi alla Final Four, che si svolgerà a Roma sabato 25 e domenica 26 febbraio. Chi si aggiudicherà il primo trofeo del nuovo anno? Non resta che seguire la manifestazione, che Sportface.it racconterà passo passo, tramite dirette testuali, cronache ein tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : DOMINIK FISCHNALLER NELLA STORIA ???????? L'azzurro conquista la classifica generale della Coppa del Mondo di Slittino… - juventusfc : Non mancare allo Stadium per la finale di Coppa Italia Serie C! ??? - trentinovolley : ?????????? | DEL MONTE COPPA ITALIA ? Un altro 3-2 in rimonta su Milano… E’ di nuovo Finale, ancora una volta a Roma! ?… - fipavpuglia : #federvolley Il Presidente Mattarella in tribuna autorità per la finale della Del Monte® Coppa Italia - Mora20La : RT @prdvolley: Piacenza INGIOCABILE. Semifinale e finale di Coppa Italia senza storia, eppure contro ogni pronostico. Abbattute 3 a 0 due… -