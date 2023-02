Convocazione giudiziaria e riscossione | adesso sei nei guai | Ecco la nuova comunicazione che ti gela

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 26 febbraio 2023) Mail truffa con mittente Polizia Postale ed Agenzia delle Entrate. Sono davvero tanti le vittime di questo nuovo phishing che sta spopolando nelle ultime settimane Le truffe su internet sono sempre più in aumento. Ad essere vittime sono molto spesso gli anziani e soprattutto le persone che non hanno le basi per distinguere una mail fake da una invece autentica. Truffa mail agenzia delle entrate: come evitare la beffa – IlovetradingNelle ultime settimane sta spopolando una truffa con mail assolutamente fasulle con mittente Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Interno. Questa pratica illegale prende il nome di phishing. Tale pratica induce la vittima a condividere i propri dati personali pensando di avere a che fare con l’Ente reale che ha inviato la mail. Il truffato riceve una mail che imita una persona o organizzazione di cui si fida. Il contenuto del messaggio è ...