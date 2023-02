Continua la faida tra le sorelle Valli: c’entra il nome del secondogenito di Ludovica (Di domenica 26 febbraio 2023) La rivalità tra le sorelle Beatrice e Ludovica Valli sembra non avere mai fine, la tensione tra loro è palpabile e ogni occasione è buona per lanciarsi frecciatine. La recente nascita del secondo figlio di Ludovica ha alimentato ancora di più l’antagonismo tra le due, il motivo si cela dietro al nome del neonato e al sospetto post di benvenuto pubblicato su Instagram da Beatrice per l’arrivo del suo nipotino. Scontro tra Beatrice e Ludovica Valli, ecco cos’ha scatenato tutto L’ultima questione che ha fatto emergere la rivalità tra le due sorelle è stata la scelta di Ludovica, di chiamare suo figlio con un particolarissimo doppio nome, Otto Edoardo. Il problema sta nel fatto che Beatrice aveva espresso in passato il ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 febbraio 2023) La rivalità tra leBeatrice esembra non avere mai fine, la tensione tra loro è palpabile e ogni occasione è buona per lanciarsi frecciatine. La recente nascita del secondo figlio diha alimentato ancora di più l’antagonismo tra le due, il motivo si cela dietro aldel neonato e al sospetto post di benvenuto pubblicato su Instagram da Beatrice per l’arrivo del suo nipotino. Scontro tra Beatrice e, ecco cos’ha scatenato tutto L’ultima questione che ha fatto emergere la rivalità tra le dueè stata la scelta di, di chiamare suo figlio con un particolarissimo doppio, Otto Edoardo. Il problema sta nel fatto che Beatrice aveva espresso in passato il ...

