Como – Cosenza 5-1

(Di domenica 26 febbraio 2023) Cambio di formazione e modulo per Mister Longo che schiera i lariani con il 3-5-2 con Parigini e Pierozzi come quinti, con quest’ultimo che debutta in maglia. In mezzo al campo invece Fàbregas in posizione di play con Bellemo e Baselli più avanzati. Nei primi minuti Baselli in un anticipo appoggia male il piede ed è costretto a farsi soccorrere dello staff sanitario del. Il numero 10 prova a rientrare ma il dolore è troppo, al 10’ entra Alessio Iovine. Ilpassa in vantaggio su calcio d’angolo, Fàbregas mette in mezzo una bella palla che Alessandro Gabrielloni di testa spinge in rete per la gioia del Sinigaglia. Il numero 9 è particolarmente ispirato e poco dopo ci prova ancora di testa ma questa volta Micai para senza troppi problemi. Ancora i Lariani, Pierozzi dalla sinistra riceve da Odenthal e mette in mezzo per ...