Come Trattare l’Acquisto di Di Maria alla Juventus: La Trattativa (Di domenica 26 febbraio 2023) Da una Trattativa estiva travagliata a un’esplosione bianconera: la storia tormentata di Angel Di Maria potrebbe ancora continuare Una lunga estate di attese e di incertezze, con il Benfica sempre in agguato, ma con l’ombra del Barcellona che sembrava incombere sul destino di Angel Di Maria. Ma poi, quando il club catalano decise di trattenere Ousmane Dembélé, la Trattativa con la Juve fu sbloccata. Una storia che non è stata così lineare Come sembrava, nascondendo dietro di sé tanti altri dettagli che oggi non possiamo più ignorare. Da quel momento in poi, il Fideo ha vissuto una vera e propria trasformazione. Un inizio di stagione complicato, seguito da un’esplosione di talento in bianconero. Come una fenice che rinasce dalle sue ceneri, Di Maria ha saputo ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) Da unaestiva travagliata a un’esplosione bianconera: la storia tormentata di Angel Dipotrebbe ancora continuare Una lunga estate di attese e di incertezze, con il Benfica sempre in agguato, ma con l’ombra del Barcellona che sembrava incombere sul destino di Angel Di. Ma poi, quando il club catalano decise di trattenere Ousmane Dembélé, lacon la Juve fu sbloccata. Una storia che non è stata così linearesembrava, nascondendo dietro di sé tanti altri dettagli che oggi non possiamo più ignorare. Da quel momento in poi, il Fideo ha vissuto una vera e propria trasformazione. Un inizio di stagione complicato, seguito da un’esplosione di talento in bianconero.una fenice che rinasce dalle sue ceneri, Diha saputo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucasofri : Se uno si ferma ancora a meravigliarsi delle cose: che impressione l’ingenuità di chi vive l’Ucraina come se fosse… - KiriBiri1 : @ilario82 Io lo vedo ad esempio quando si parla dei curdi. Nei consessi occidentali, nelle dichiarazioni americane… - Grazia82142196 : @Nicolet98694482 Le oriette di turno, io mi chiedo come si fanno trattare in una relazione - Antonel88662921 : @DarkLadyMouse @ilario82 trattare. E penso che non si possano considerare i diritti degli ucraini come un assoluto,… - robertodp1958 : @Cioschi66 @Marco_Bello1 @pdnetwork Forse perché la situazione lì è un po' più complicata di come ce la vorrebbero… -