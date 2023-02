Come proteggere i risparmi: gli italiani si rifugiano nell'acquisto di immobili (Di domenica 26 febbraio 2023) La casa è un bene rifugio contro la guerra e l'inflazione. La conferma arriva da un'analisi della Fimaa-Federazione italiana mediatori agenti d'affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia. Nel 2022, spiegano gli agenti, «le compravendite sono in aumento del 5,4% rispetto al 2021» mentre risulta in riduzione l'offerta di immobili in vendita per il 71,2% degli agenti immobiliari interpellati. Le locazioni, invece, mostrano «un'offerta in calo e una domanda in aumento per oltre il 73% degli operatori». «Nel primo quadrimestre del 2023 - osserva il presidente Fimaa Santino Taverna - è possibile una riduzione delle compravendite con valori stabili rispetto al 2022. nella particolare congiuntura economica che stiamo vivendo il mattone si conferma un bene rifugio». Il sentiment del mercato immobiliare ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) La casa è un bene rifugio contro la guerra e l'inflazione. La conferma arriva da un'analisi della Fimaa-Federazione italiana mediatori agenti d'affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia. Nel 2022, spiegano gli agenti, «le compravendite sono in aumento del 5,4% rispetto al 2021» mentre risulta in riduzione l'offerta diin vendita per il 71,2% degli agentiari interpellati. Le locazioni, invece, mostrano «un'offerta in calo e una domanda in aumento per oltre il 73% degli operatori». «Nel primo quadrimestre del 2023 - osserva il presidente Fimaa Santino Taverna - è possibile una riduzione delle compravendite con valori stabili rispetto al 2022.a particolare congiuntura economica che stiamo vivendo il mattone si conferma un bene rifugio». Il sentiment del mercatoare ...

