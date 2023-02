"Come la morte...". Giallo Alice Neri, ora spuntano le lettere del collega (Di domenica 26 febbraio 2023) Il corpo carbonizzato di Alice Neri è stato trovato lo scorso 18 novembre nella Bassa Modenese. Il post su Facebook del collega invanghito la mattina dell'omicidio: "Forte Come la morte". Lei alle amiche: "Comportamenti ossessivi" Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Il corpo carbonizzato diè stato trovato lo scorso 18 novembre nella Bassa Modenese. Il post su Facebook delinvanghito la mattina dell'omicidio: "Fortela". Lei alle amiche: "Comportamenti ossessivi"

