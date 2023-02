Come Fare una Torta Mascherata: Spunta anche questa! (Di domenica 26 febbraio 2023) Victor Osimhen è l’uomo del momento, un trascinatore che sta facendo impazzire il popolo azzurro! 19 reti, che gli valgono il titolo di capocannoniere della Serie A, stanno scaldando i cuori di Napoli. Il numero 9 del Napoli, protagonista sia in campionato che in Europa a suon di gol, sta regalando grandi soddisfazioni a Luciano Spalletti e a tutti i tifosi. L’Osimhen mania ha raggiunto vette incredibili, tanto che persino i bambini si sono travestiti a Carnevale per emulare le gesta del bomber. Ma non solo, in rete è Spuntata fuori la foto di una Torta dedicata al capocannoniere del Napoli, con la maschera che raffigura il centravanti azzurro, la granella per rappresentare la sua capigliatura platinata e tante altre decorazioni. Victor Osimhen è una vera e propria stella del calcio, una meteora che sta illuminando il cielo di Napoli! Il finale di ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) Victor Osimhen è l’uomo del momento, un trascinatore che sta facendo impazzire il popolo azzurro! 19 reti, che gli valgono il titolo di capocannoniere della Serie A, stanno scaldando i cuori di Napoli. Il numero 9 del Napoli, protagonista sia in campionato che in Europa a suon di gol, sta regalando grandi soddisfazioni a Luciano Spalletti e a tutti i tifosi. L’Osimhen mania ha raggiunto vette incredibili, tanto che persino i bambini si sono travestiti a Carnevale per emulare le gesta del bomber. Ma non solo, in rete èta fuori la foto di unadedicata al capocannoniere del Napoli, con la maschera che raffigura il centravanti azzurro, la granella per rappresentare la sua capigliatura platinata e tante altre decorazioni. Victor Osimhen è una vera e propria stella del calcio, una meteora che sta illuminando il cielo di Napoli! Il finale di ...

