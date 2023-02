Combinata nordica | Mondiali Planica 2023 Chi vincerà il primo titolo nel team event misto?

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio lavivrà una giornata a suo modo storica, poiché verrà assegnato iliridato di sempre della prova a squadre miste. Lo sviluppo del settore femminile ha infatti comportato un cambiamento nei format inseriti nel programma dei. La Fis ha deciso l’aggiunta del cosiddetto mixeda discapito, però, dellasprint maschile, che quindi non farà parte del calendario di. L’intento della Federazione Internazionale è quello di far progredire la “versione rosa” dellain più in fretta possibile. Ecco perché si “spinge” questa gara mista. L’obiettivo è di incentivare quanti più Paesi possibile a ...