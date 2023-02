Combinata nordica, Mondiali 2023: Norvegia in testa, Italia quinta dopo una caotica frazione di salto nella mixed team (Di domenica 26 febbraio 2023) Ci sono volute quattro cadute tra allenamento e gare, un rinvio e diverse interruzioni, ma la frazione di salto del primo storico team Event misto dei Mondiali di Combinata nordica è stato portato a termine. Sul trampolino di Planica il pronostico è stato sostanzialmente rispettato ed è la Norvegia che ha messo la freccia, ipotecando forse già il successo. La gara è partita alle 10.30 ma, dopo le cadute di Alessandro Pittin (la seconda, dopo quella nel training) e del giapponese Akito Watabe, la giuria ha deciso di cancellare la gara e farla ripartire “da zero” dopo una pausa di due ore. I tecnici si sono subito messi a lavoro per rendere utilizzabile la zona di atterraggio che molti atleti avevano definito ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Ci sono volute quattro cadute tra allenamento e gare, un rinvio e diverse interruzioni, ma ladidel primo storicoEvent misto deidiè stato portato a termine. Sul trampolino di Planica il pronostico è stato sostanzialmente rispettato ed è lache ha messo la freccia, ipotecando forse già il successo. La gara è partita alle 10.30 ma,le cadute di Alessandro Pittin (la seconda,quella nel training) e del giapponese Akito Watabe, la giuria ha deciso di cancellare la gara e farla ripartire “da zero”una pausa di due ore. I tecnici si sono subito messi a lavoro per rendere utilizzabile la zona di atterraggio che molti atleti avevano definito ...

