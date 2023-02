Colonnese: «Inter presuntuosa, non è stanchezza! Deve capire una cosa» (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Inter ha perso ancora, stavolta sul campo del Bologna. Un ex difensore nerazzurro, ovvero Colonnese, Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, non vuol sentir parlare di stanchezza. Poi un commento sulle dure dichiarazioni di Lautaro Martinez (vedi focus) NO STANCHEZZA – L’Inter dopo aver battuto il Porto in Champions League cade contro il Bologna. Al termine del match, Lautaro Martinez ne ha per tutti. Francesco Colonnese analizza l’ennesima sconfitta nerazzurra partendo proprio dalle parole dell’argentino: «È importante rendersi conto della prestazione, dimostrazione di grande sincerità. L’Inter non ha fatto una partita seria, come hanno detto Inzaghi e Lautaro. È stata una squadra entrata in campo con presunzione e poca voglia di vincere. Il Bologna ha meritato di vincere, quando ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) L’ha perso ancora, stavolta sul campo del Bologna. Un ex difensore nerazzurro, ovverovenuto a Tutti Convocati su Radio 24, non vuol sentir parlare di stanchezza. Poi un commento sulle dure dichiarazioni di Lautaro Martinez (vedi focus) NO STANCHEZZA – L’dopo aver battuto il Porto in Champions League cade contro il Bologna. Al termine del match, Lautaro Martinez ne ha per tutti. Francescoanalizza l’ennesima sconfitta nerazzurra partendo proprio dalle parole dell’argentino: «È importante rendersi conto della prestazione, dimostrazione di grande sincerità. L’non ha fatto una partita seria, come hanno detto Inzaghi e Lautaro. È stata una squadra entrata in campo con presunzione e poca voglia di vincere. Il Bologna ha meritato di vincere, quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VivInterNews : RT @internewsit: Colonnese: «Inter presuntuosa, non è stanchezza! Deve capire una cosa» - - internewsit : Colonnese: «Inter presuntuosa, non è stanchezza! Deve capire una cosa» - - dell_inter : @StatusSymbol2 Quello in basso a sinistra NON è Colonnese, mi pare Cammarata (Verona e Cagliari) Tra Nesta e Binot… - TribuDelCalcio : “Con l’Udinese serve molta concentrazione” Per Colonnese l'inter ha bisogno di molta concentrazione per affrontare… - tuttointer24 : Inter, Colonnese: “Con l’Udinese serve molta concentrazione” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -