Clizia Incorvaia | appello per la sorella Micol | le parole dell’ex gieffina

Leggi su 361magazine

(Di domenica 26 febbraio 2023)si muove sui social in sostegno della: la fidanzata di Tavassi rischia Prosegue l’avventura nella casa del GF Vip per. La biondissima siciliana sta vivendo un’esperienza decisamente importante tra le mura del loft di Cinecittà dove ha trovato anche l’amore con Edoardo Tavassi. Come accaduto anche nel corso dell’ultima puntata del reality però,è però a rischio eliminazione, vista la presenza al televoto insieme a Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Tavassi, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Per questo ladi, ha voluto muoversi direttamente sui social per chiedere di salvare la giovane...