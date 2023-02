Claudio Lippi: età, malattia, moglie, figli e biografia del conduttore televisivo (Di domenica 26 febbraio 2023) Claudio Lippi è nato a Milano il 03/06/1945 e ha 77 anni d’età. E’ un conduttore televisivo. Claudio Lippi età, moglie, figli Lippi si è sposato per la prima volta nel 1975, con l’attrice Laura Belli; i due hanno avuto una figlia di nome Lenni, ma il matrimonio è finito prima del 1980. Successivamente è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023)è nato a Milano il 03/06/1945 e ha 77 anni d’età. E’ unetà,si è sposato per la prima volta nel 1975, con l’attrice Laura Belli; i due hanno avuto unaa di nome Lenni, ma il matrimonio è finito prima del 1980. Successivamente è ... TAG24.

