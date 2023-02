Claudio Lippi, chi sono le figlie Lenni e Federica avute da due donne diverse: “Non sono stato un buon papà” (Di domenica 26 febbraio 2023) Claudio Lippi ha avuto due figlie Lenni nata nel 1975 è figlia di Laura Belli. La seconda invece si chiama Federica ed è nata dal matrimonio tra Claudio e Kerima Simula. Claudio Lippi, chi sono le figlie Lenni Le due ragazze sono sicuramente molto riservate rispetto al padre anche se in realtà Federica in qualche occasione è apparsa in alcune trasmissioni televisive. In realtà sembrerebbe che Federica abbia in alcune occasioni parlato della sua infanzia piuttosto turbolenta per via della separazione avvenuta tra i suoi genitori quando lei aveva soltanto 6 anni. Federica ha infatti raccontato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 febbraio 2023)ha avuto duenata nel 1975 è figlia di Laura Belli. La seconda invece si chiamaed è nata dal matrimonio trae Kerima Simula., chileLe due ragazzesicuramente molto riservate rispetto al padre anche se in realtàin qualche occasione è apparsa in alcune trasmissioni televisive. In realtà sembrerebbe cheabbia in alcune occasioni parlato della sua infanzia piuttosto turbolenta per via della separazione avvenuta tra i suoi genitori quando lei aveva soltanto 6 anni.ha infatti raccontato ...

