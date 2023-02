Clamoroso | la preside rossa ? Toh | cosa spunta dal suo passato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) Compagni, ci scappa da ridere. La prof antifascista, quella della lettera agli studenti sul fantomatico ritorno delle camicie nere per la rissa davanti alla scuola di Firenze, è del Pd. In redazione, a tal proposito, girava una battuta, che però alla fine era un presentimento, ormai all'universo Dem siamo avvezzi. Comunque: Annalisa Savino, nuova paladina dei progressisti, nel 2009 si è candidata alle primarie locali dei democratici, collegio Empoli -Scandicci, a sostegno di Simone Siliani (ex consigliere regionale della Toscana) che a sua volta supportava Ignazio Marino, poi sconfitto da Pierluigi Bersani. Il nome della prof del liceo Leonardo da Vinci (quello della rissa è un altro, il Michelangiolo) figura ancora sul sito del partito. Sul profilo Facebook della Savino invece non ne troverete traccia, perché il profilo l'ha cancellato, tardi però, perché lo screenshot in cui invitava ...