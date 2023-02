Cisgiordania: due israeliani uccisi in attentato (Di domenica 26 febbraio 2023) Due israeliani sono stati uccisi in un attentato terroristico in Cisgiordania non distante da Nablus. Secondo il portavoce militare "un terrorista palestinese ha aperto il fuoco verso un veicolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Duesono statiin unterroristico innon distante da Nablus. Secondo il portavoce militare "un terrorista palestinese ha aperto il fuoco verso un veicolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Cisgiordania: due israeliani uccisi in attentato - iconanews : Cisgiordania: due israeliani uccisi in attentato - ElAlam_Vnz : RT @MarcoCSermoneta: Due israeliani assassinati oggi in un attacco a colpi d'arma da fuoco da terroristi palestinesi. I palestinesi in Cis… - seanlukestar : RT @MarcoCSermoneta: Due israeliani assassinati oggi in un attacco a colpi d'arma da fuoco da terroristi palestinesi. I palestinesi in Cis… - fisco24_info : Cisgiordania: due israeliani uccisi in attentato: Non distante da Nablus. Militari, spari contro auto israeliana -