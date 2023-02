Cisgiordania, attentato a Nablus: uccisi due israeliani – Il video (Di domenica 26 febbraio 2023) Due israeliani sono stati uccisi in un attentato terroristico in Cisgiordania, non lontano dalla città di Nablus. A riferirlo sono i media locali. Secondo un portavoce militare, «un terrorista palestinese ha aperto il fuoco verso un veicolo israeliano». Dalle prime informazioni, sembra che le due persone siano rimaste gravemente ferite dai proiettili. Inutile il trasferimento in ospedale, dove i due sono morti poco dopo il loro arrivo. La sparatoria è avvenuta proprio mentre ad Aqaba, in Giordania, sono in corso colloqui tra israeliani e palestinesi, sollecitati dagli Usa, per abbassare l’attuale tensione in Cisgiordania e prevenire nuove escalation. All’incontro saranno presenti anche alcuni rappresentanti di Egitto e Giordania. Per Israele, prendono parte ai ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Duesono statiin unterroristico in, non lontano dalla città di. A riferirlo sono i media locali. Secondo un portavoce militare, «un terrorista palestinese ha aperto il fuoco verso un veicolo israeliano». Dalle prime informazioni, sembra che le due persone siano rimaste gravemente ferite dai proiettili. Inutile il trasferimento in ospedale, dove i due sono morti poco dopo il loro arrivo. La sparatoria è avvenuta proprio mentre ad Aqaba, in Giordania, sono in corso colloqui trae palestinesi, sollecitati dagli Usa, per abbassare l’attuale tensione ine prevenire nuove escalation. All’incontro saranno presenti anche alcuni rappresentanti di Egitto e Giordania. Per Israele, prendono parte ai ...

