Ciro Immobile punta sull’appetito dei parlamentari e compra il Quirinetta Caffè

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il calciatore della Lazio, attraverso la società 9 Invest, ha rilevato il 70% delle quote della società che gestisce ila Roma. La Food4art, che ha in gestione il locale che si trova a pochi passi da Fontana di Trevi e Montecitorio, è stata acquistata al prezzo di 80 mila euro. Venditrice è la Sunchaser Movies di proprietà di Daniela Leoca Ramona. Il valore nominale delle quote ammontava a 7 mila euro.ha già all’attivo alcune partecipazioni in start-up legate al food delivery. Nel 2018 aveva acquisito lo 0,4% delle quote di Moovenda. Ovvero l’applicazione che consegna a domicilio senza limitazioni chilometriche. Nel 2019 divenne socio di OffLunch, altra app specializzata nella consegna dei pranzi in ufficio. Adesso, visto che il locale si trova vicino sia alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EuropaLeague : ???? Lazio's record goalscorer, Ciro Immobile ?? @OfficialSSLazio || #HBD || #UEL - UEFAcom_it : Oggi è il suo compleanno! ???? ???? Descrivi Ciro Immobile con una parola __________ - europacnfleague : Felipe Anderson ?? Ciro Immobile = sensational finish ?? @OfficialSSLazio | #UECL - Dome689 : RT @Open_gol: La maggioranza della Food4art acquistata con un investimento di 70 mila euro - Open_gol : La maggioranza della Food4art acquistata con un investimento di 70 mila euro -

ROMA - Nessun allarme su, il bomber della Lazio nella giornata di ieri non si è allenato solo per semplice riposo. Qualche ora in più per recuperare visto che viene da un periodo di tante partite giocate nel ...... ancora con il miglior attacco (90 gol) e regalando al calcio italiano load crescita di giocatori importanti come, Marco Verratti e Lorenzo Insigne . Nel mezzo di una carriera infinita ...

Lazio, Immobile e Zaccagni non si allenano: gli aggiornamenti Fantacalcio ®

Lazio, le condizioni di Immobile in vista della Sampdoria Corriere dello Sport

CorSport: “Nessun allarme per Immobile, il motivo per cui ieri non si è allenato” SOS Fanta

Ciro Immobile punta sull'appetito dei parlamentari e compra il Quirinetta Caffè Open

Lazio, Immobile e una famiglia dal cuore biancoceleste: la dichiarazione social La Lazio Siamo Noi

[themoneytizer id=”99064-6] Non un allarme, bensì un segnale di gestione. Immobile nella giornata di ieri non si è allenato, una scelta per far recuperare il capitano biancoceleste dalle fatiche e gl ...FORMELLO - Quanti recuperi per Sarri. Sì, ma non si è allenato Immobile: il capitano è rimasto a riposo, ha chiuso affaticato la trasferta con il Cluj, per questo ...