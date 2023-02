Cinque curiosità su Milan-Atalanta (Di domenica 26 febbraio 2023) In quale stagione entrambi i match finirono in parità? 2016/17 Nella prima stagione di Gian Piero Gasperini alla guida del club, entrambe le sfide tra Atalanta e Milan terminarono in pareggio: la gara d’andata si concluse a reti bianche, mentre il match di ritorno a Bergamo finì 1-1, con le reti di Conti e pareggio finale di Deulofeu, partita che sancì la matematica qualificazione dell’Atalanta alle coppe europee dopo 26 anni. Fonte articolo e foto: www.Atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di domenica 26 febbraio 2023) In quale stagione entrambi i match finirono in parità? 2016/17 Nella prima stagione di Gian Piero Gasperini alla guida del club, entrambe le sfide traterminarono in pareggio: la gara d’andata si concluse a reti bianche, mentre il match di ritorno a Bergamo finì 1-1, con le reti di Conti e pareggio finale di Deulofeu, partita che sancì la matematica qualificazione dell’alle coppe europee dopo 26 anni. Fonte articolo e foto: www..it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

