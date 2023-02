Cimitero Mediterraneo, 26mila morti in dieci anni (Di domenica 26 febbraio 2023) Il numero continua a salire e tocca ormai quota 26mila in dieci anni. Già 225 nel solo 2023, calcolando quelli del naufragio di oggi davanti alle coste crotonesi. Erano stati 2.406 nel 2022 . Sono le... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 febbraio 2023) Il numero continua a salire e tocca ormai quotain. Già 225 nel solo 2023, calcolando quelli del naufragio di oggi davanti alle coste crotonesi. Erano stati 2.406 nel 2022 . Sono le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauroberruto : Un’altra tragedia, altro dolore, altri morti nel Mar Mediterraneo, quel “mare nostrum” che ha unito culture e popo… - froatosebe : RT @aboubakar_soum: Profondamente addolorato per le vittime del naufragio in #Calabria. Non possiamo accettare che il Mediterraneo si trasf… - massimomusante : RT @aboubakar_soum: Profondamente addolorato per le vittime del naufragio in #Calabria. Non possiamo accettare che il Mediterraneo si trasf… - giufil : RT @aboubakar_soum: Profondamente addolorato per le vittime del naufragio in #Calabria. Non possiamo accettare che il Mediterraneo si trasf… - archiperrone : RT @ottogattotto: #Schlein:“Un’altra tragedia pesantissima che coinvolge molti bambini, non è accettabile che il Mediterraneo sia diventato… -