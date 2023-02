Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieB123 : Uae Tour, Yates spompa Evenepoel (che vince la classifica generale) - sportface2016 : #UAETour2023, classifica generale aggiornata dopo 7^ tappa: trionfa #Evenepoel, settimo #Tiberi - sportface2016 : #UAETour2023, risultati e ordine di arrivo 7^ tappa: Adam #Yates vince davanti ad #Evenepoel - Gazzetta_it : Uae Tour: ultima tappa a Yates, ma il successo finale è di Evenepoel - FrancoArlati : Va bene la discesa libera con le azzurre protagoniste ma che peccato troncare la diretta dell’ UAE Tour di ciclismo -

Remco Evenepoel ha conquistato l'Tour. Gi leader della generale dalla terza tappa, il belga ha fatto suo il successo finale concludendo al secondo posto l'ultima frazione. A trionfare sull'ultima salita del Jebel Hafeet stato il ...Ecco la top tep della classifica generale dell'Tour 2023. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO 7TAPPA CLASSIFICA GENERALETOUR 2023 DOPO 7TAPPA Remco Evenepoel BEL (Soudal Quick - Step) 23h 25 26 ...

UAE Team Emirates: Matteo Trentin tra Omloop e Kuurne, Formolo e Ulissi in Francia SpazioCiclismo

Ciclismo: Uae Tour, Yates vince l’ultima tappa ed Evenepoel trionfa La Sicilia

Cos'è l'anello Ultrahuman usato da Pogacar e compagni BiciDaStrada.it

UAE Tour - Anche questo non è un giorno per Cavendish: fermato da una foratura a 900 metri dall'arrivo Eurosport IT

È il giorno della resa dei conti all'UAE Tour. Come consuetudine impone, i giochi per la classifica generle saranno decisi con l'arrivo in salita a Jebel Hafeet. La settima ed ultima tappa prevede cir ...Lotte Kopecky ha vinto la Omloop Het Nieuwsblad, semiclassica belga di 132 km caratterizzata da ben otto muri e tappa di avvicinamento in vista delle grandi Classiche al Nord. La belga ha piazzato una ...