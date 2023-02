Ciclismo | Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 | startlist e favoriti

(Di domenica 26 febbraio 2023) Lae idella, corsa belga di inizio stagione che rappresenta ormai un appuntamento fisso per corridori e appassionati sulla strada delle grandi Classiche di primavera. L’appuntamento è per domenica 26 febbraio, con 193 chilometri da percorrere e 13 muri da affrontare che non dovrebbero comunque impedire ai velocisti di arrivare a giocarsi il successo allo sprint. Sono quindi le ruote veloci quelle più attese alla vigilia: andiamo a scoprire insieme chi potrebbe ricoprire un ruolo da protagonista.: DATA, ORARI, PERCORSO, TV E STREAMING LA...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cyclingoo : ?? Trek-Segafredo, Bauke Mollema rivela il suo programma con la sorpresa Omloop e Kuurne / By @spaziociclismo… -

...15 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Slalom Maschile - 2a manche (diretta) da Palisades Tahoe [Stati Uniti] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 23:25> Bruxelles > ...Nonostante questo, forse non se ne è accorto nessuno, ilnon ha abbandonato le Fiandre, ... Il mondo del pavé parte dall'Omloop (sia per gli uomini che per le donne), passa per la- ...

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023: la startlist e chi parteciperà. Presenti Jakobsen, Stuyven, Mohoric, Trentin e Dainese OA Sport

KUURNE-BRUXELLES-KUURNE, ANCORA SPETTACOLO SULLE ... TUTTOBICIWEB.it

Presentazione Percorso e Favoriti Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 ... SpazioCiclismo

CICLISMO, AL VIA LA CAMPAGNA DEL NORD IN BELGIO SNAI Sportnews

LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2023 in DIRETTA: Van Baarle vince in solitaria, Ballerini e Pasqualon OA Sport

Altra giornata di rilievo in Belgio per il ciclismo internazionale. Dopo la Omloop Het Nieuwsblad di ieri, stravinta da Dylan Van Baarle (Jumbo-Visma), si rimane in Belgio per la ...Doppio appuntamento in Belgio per il ciclismo internazionale. Dopo la Omloop Het Nieuwsblad vinta quest’oggi da xx, arriva immediatamente il turno della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, che storicamente ha ...