Ciclismo | Gran Camino | Vingegaard vince nettamente | Dennis e Barta sul podio

(Di domenica 26 febbraio 2023) Jonasha letteralmente dominato la “O”, corsa andata in scena lungo le strade della Galizia, in Spagna: il ciclista danese della Jumbo-Visma, dopo la cancellazione della prima tappa a causa di una fitta nevicata, si è imposto nelle restanti tre frazioni della manifestazione,ndoanche la classifica generale. Nella quarta e ultima tappa, la crono Novo Milladoiro-Santiago di Compostela (18.1 km) disputatasi nella giornata odierna, ha preceduto di 35? l’australiano Rohan(Jumbo-Visma), secondo, e di 59? lo statunitense William(Movistar Team), terzo. SportFace.

Così i precedenti: nel 2019 aveva vinto Primoz Roglic (Slovenia); nel 2020 Adam Yates (Bretagna); nel 2021 e 2022 Tadej Pogacar (Slovenia).

