Ciclismo, frattura del radio destro per Filippo Baroncini: domani in programma l’operazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Arrivano brutte notizie in casa Trek-Segafredo per quel che riguarda Filippo Baroncini: l’azzurro, che aveva preso parte alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne odierna (vinta dal belga della Jumbo-Visma Tiesj Benoot), è stato costretto al ritiro a seguito di una caduta, con conseguente trasferimento in ospedale per accertamenti circa le sue condizioni. Gli esami hanno evidenziato la frattura del radio destro per il corridore italiano classe 2000 e, come comunicato dal suo stesso team, nella giornata di domani si sottoporrà a un intervento chirurgico dato quanto accaduto. Non sono chiari, almeno per il momento, i tempi di recupero. Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023: ancora Jumbo-Visma con la doppietta, vince Tiesj Benoot Di seguito, il comunicato della Trek-Segafredo attraverso il quale è stato reso ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Arrivano brutte notizie in casa Trek-Segafredo per quel che riguarda: l’azzurro, che aveva preso parte alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne odierna (vinta dal belga della Jumbo-Visma Tiesj Benoot), è stato costretto al ritiro a seguito di una caduta, con conseguente trasferimento in ospedale per accertamenti circa le sue condizioni. Gli esami hanno evidenziato ladelper il corridore italiano classe 2000 e, come comunicato dal suo stesso team, nella giornata disi sottoporrà a un intervento chirurgico dato quanto accaduto. Non sono chiari, almeno per il momento, i tempi di recupero. Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023: ancora Jumbo-Visma con la doppietta, vince Tiesj Benoot Di seguito, il comunicato della Trek-Segafredo attraverso il quale è stato reso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ciclismo, frattura del radio destro per Filippo Baroncini: domani in programma l’operazione - - laregione : Frattura al braccio, Hirschi out per due mesi - RSIsport : ?????? Marc Hirschi non sarà al via di nessuna delle Classiche di primavera a causa della frattura del radio destro, r… -