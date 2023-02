CIAO MASCHIO: ASCOLTI RECORD PER IL LATE SHOW CONDOTTO DA NUNZIA DE GIROLAMO (Di domenica 26 febbraio 2023) Non si ferma più la striscia positiva di ASCOLTI per NUNZIA De GIROLAMO e il suo CIAO MASCHIO. La puntata andata in onda ieri in seconda serata ha ottenuto il 16% di share con una media di 800.000 telespettatori. È l’ascolto più alto ottenuto, in termini percentuali, di tutte e tre le edizioni del programma. Nel suo salotto televisivo NUNZIA aveva come ospiti: Gabriele Cirilli, Alex Di Giorgio e Manuel Bortuzzo. Una puntata che anche sui social è stata molto apprezzata. Infatti l’hashtag #CIAOMASCHIO è entrato, durante la messa in onda, in trend topic su Twitter tra i 10 argomenti più discussi e twittati in Italia. Appuntamento a sabato prossimo con la sesta puntata di CIAO MASCHIO, in compagnia di ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 febbraio 2023) Non si ferma più la striscia positiva diperDee il suo. La puntata andata in onda ieri in seconda serata ha ottenuto il 16% di share con una media di 800.000 telespettatori. È l’ascolto più alto ottenuto, in termini percentuali, di tutte e tre le edizioni del programma. Nel suo salotto televisivoaveva come ospiti: Gabriele Cirilli, Alex Di Giorgio e Manuel Bortuzzo. Una puntata che anche sui social è stata molto apprezzata. Infatti l’hashtag #è entrato, durante la messa in onda, in trend topic su Twitter tra i 10 argomenti più discussi e twittati in Italia. Appuntamento a sabato prossimo con la sesta puntata di, in compagnia di ...

