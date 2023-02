Ci ha lasciato Curzio Maltese | giornalista e scrittore ma anche autore tv e politico - Primaonline

(Di domenica 26 febbraio 2023) Nella carta stampata agli esordi è passato per La Notte , La Gazzetta dello Sport e La Stampa , dove dopo essersi occupato di tv è passatoa commentare la politica e la società. Nel 1995 è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agrpress : E' morto il giornalista scrittore Curzio Maltese - Il giornalismo italiano piange la scomparsa di una delle sue voc… - DondiMarisa : RT @LaSkilly: Ma nooooo ci ha lasciato anche #curziomaltese ..?? - leftsnoopy : RT @LaSkilly: Ma nooooo ci ha lasciato anche #curziomaltese ..?? - matilda81702037 : Curzio Maltese ci ha lasciato troppo presto. - LaSkilly : Ma nooooo ci ha lasciato anche #curziomaltese ..?? -

'Ciao aMaltese, il giornalismo come talento e passione', ha twittato invece Ezio Mauro, che è stato suo direttore a Repubblica. Sport, tv e politica Nato nel 1963, Maltese ha iniziato ...... dal Primo presidente della Corte di Cassazione Pietroe dal Procuratore generale presso la ...che per mesi il Csm ha dovuto procedere a ranghi ridotti - sei consiglieri avevanoil loro ...

Ci ha lasciato Curzio Maltese, giornalista e scrittore ma anche ... Primaonline

Cassazione, Margherita Cassano sarà prima presidente donna Adnkronos

Margherita Cassano prima donna presidente della Corte di ... Metro

Cretaz: «Con il Livorno partita delicatissima» MaremmaOggi

Processo contro Palamara: Csm si era costituito parte civile ma ... Antimafia Duemila

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Giornalista professionista che lascia un segno Con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del giornalista, scrittore ed ex europarlamentare Curzio ...