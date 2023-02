Christian e Riccardo, un salto di 350 metri e poi il vuoto. I funerali, insieme, mercoledì (Di domenica 26 febbraio 2023) Lecco. Rimarranno ancora alla camera mortuaria dell’ospedale di Lecco, per tutta la giornata di domenica, le salme di Christian Cornago e Riccardo Farina, i due giovani alpinisti tragicamente scomparsi sabato, durante un’escursione sul monte Grignone, in particolare la parte settentrionale, quella più alta di tutta la Valsassina, di 2410 metri. Serve tempo per il disbrigo delle pratiche burocratiche, per avere il nullo osta da parte del magistrato per poter restituire i corpi dei due bergamaschi, rispettivamente 35 e 38 anni, alle loro famiglie. Due paesi in lutto, dunque, che aspettano che i loro giovani tornino a casa, ad Almè e a Valbrembo, dove Riccardo aveva di fatto ancora la residenza. Lo stesso parroco di Almè, don Pinuccio Leidi, ha appreso la notizia solo nella tarda serata di sabato quando, poco dopo le 21, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 febbraio 2023) Lecco. Rimarranno ancora alla camera mortuaria dell’ospedale di Lecco, per tutta la giornata di domenica, le salme diCornago eFarina, i due giovani alpinisti tragicamente scomparsi sabato, durante un’escursione sul monte Grignone, in particolare la parte settentrionale, quella più alta di tutta la Valsassina, di 2410. Serve tempo per il disbrigo delle pratiche burocratiche, per avere il nullo osta da parte del magistrato per poter restituire i corpi dei due bergamaschi, rispettivamente 35 e 38 anni, alle loro famiglie. Due paesi in lutto, dunque, che aspettano che i loro giovani tornino a casa, ad Almè e a Valbrembo, doveaveva di fatto ancora la residenza. Lo stesso parroco di Almè, don Pinuccio Leidi, ha appreso la notizia solo nella tarda serata di sabato quando, poco dopo le 21, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeccoNews : MORTI IN GRIGNA. GRANDI AMICI RICCARDO E CHRISTIAN, E LA STESSA PASSIONE PER LA MONTAGNA | 26/02/2023 - - VaLsaSsInaNews1 : MORTI IN GRIGNA. RICCARDO E CHRISTIAN, GRANDI AMICI CON LA STESSA PASSIONE PER LA MONTAGNA. - - Bianca34874951 : RT @fanpage: Sarebbero precipitati per 350 metri. I corpi di Farina e Cornago sono stati recuperati nel pomeriggio, ma i medici non hanno… - infoitinterno : Chi erano Riccardo Farina e Christian Cornago, i due amici precipitati per 300 metri sul Grignone - infoitinterno : Morti gli alpinisti Christian Cornago e Riccardo Farina -