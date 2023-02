Choc in autostrada. Tir precipita dal viadotto, morto autista: chiuso tratto A1 (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb – Scioccante incidente in autostrada, all’altezza del km 274 tra Calenzano e Barberino di Mugello, in direzione Bologna. Un tir ha perso il controllo, è sbandato ed è uscito fuori strada precipitando dal viadotto Marinella. Il pesante mezzo è andato in fiamme e l’autista è morto. A riferirlo è Autostrade per l’Italia. Tir sbanda e precipita dal viadotto in autostrada: dramma in A1 Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e pattuglie della polizia stradale. Il suddetto tratto autostradale è stato chiuso. I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e sette automezzi, sono riusciti a domare le fiamme che avvolgevano completamente il tir e il semirimorchio, carico di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb – Scioccante incidente in, all’altezza del km 274 tra Calenzano e Barberino di Mugello, in direzione Bologna. Un tir ha perso il controllo, è sbandato ed è uscito fuori stradando dalMarinella. Il pesante mezzo è andato in fiamme e l’. A riferirlo è Autostrade per l’Italia. Tir sbanda edalin: dramma in A1 Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e pattuglie della polizia stradale. Il suddettole è stato. I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e sette automezzi, sono riusciti a domare le fiamme che avvolgevano completamente il tir e il semirimorchio, carico di ...

